Verkocht een tuinbouwgroothandel in Nieuwegein voor miljoenen aan hennepkweekspullen?

In oktober 2018 valt de politie binnen bij twee panden aan de Ravenswade in Nieuwegein. Het ene bedrijf is Het Groeipaleis, dat staat ingeschreven als een groothandel in tuinbouwartikelen, met volgens de politie een omzet van 25 tot 30 miljoen euro per jaar. Het andere bedrijf is een growshop, een winkel in spullen voor binnenshuis of in een kas kweken van gewassen en planten.