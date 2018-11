Verkrachting en ontvoering Breukelen: familieman Ingmar S. is verdachte in brute misdaad

Toen en nu Soms moest je tien minuten wachten voordat de spoorbomen weer open gingen

9:39 In 1928 staat een tram te wachten voor de spoorwegovergang aan de Amsterdamsestraatweg. Enkele passagiers zijn uitgestapt… Om even de benen te strekken of om te kijken wat die fotograaf daar doet. Ze hebben alle tijd. Het kan nog wel tien minuten duren voordat de boomwachter de spoorbomen weer opendoet.