Verkrachtte Meron (32) drie vrouwen in zijn eigen huis in Utrecht? ‘Ik ga de video op internet zetten’

Update Meerdere woningen in Zeist ontruimd vanwege uitslaande brand: flinke rook- en waterscha­de

In een flat aan de Couwenhoven in Zeist is vanmiddag een uitslaande brand gemeld. Het bleek te gaan om brand op een balkon op de 8ste etage. Verschillende woningen zijn ontruimd en meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse gekomen om het vuur te blussen.

26 juli