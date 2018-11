Verlof moordenaar Maarnse Sybine Jansons maakt nabestaanden boos en angstig

Tijdens zijn aanhouding stond C. uit Nieuwegein al bekend als de Amsterdamse serieverkrachter. Hij werd in 1993 veroordeeld tot negen jaar cel en was in november 1998 op vrije voeten gekomen. De opgelegde tbs-behandeling had hij nooit ondergaan. Omdat het rapport van de psychiatrische observatiekliniek die hem onderzocht was ‘verlopen’ tijdens het hoger beroep, mocht de rechter geen tbs opleggen.



Het Pieter Baan Centrum rapporteerde dat C. lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft narcistische trekken, is machtsbelust en heeft gebrek aan empathie. Bovendien is de kans op herhaling groot.



C. zelf heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend.