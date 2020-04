Verloren trouwring van Iris (49) legt bizarre reis af - maar is weer thuis

Groot brandge­vaar in kurkdroge bossen: ‘Mensen, gebruik alsje­blieft je verstand’

19:14 De kans op brand is momenteel groot in de kurkdroge bossen van Utrecht. In Zeist was het zondagnacht raak, een week eerder was er brand in een bos in Lage Vuursche. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maakt zich zorgen. ,,Als je ondanks de coronacrisis toch de bossen ingaat: gebruik alsjeblieft je gezond verstand en wees voorzichtig. Eén peuk of stukje glas in de zon kan fataal zijn.”