Vermiste jongen (14) uit Lopik na zoekactie met politiehelikopter weer teruggevonden

Tegenstan­ders van verbreding A27 bij Utrecht willen snelweg zonder vlucht­strook, maar mag dat wel?

Een vluchtstrook aanleggen of bomen kappen? Het is een van de dilemma’s bij de verbreding van de A27 bij Utrecht. Tegenstanders van die verbreding hebben de hoop gevestigd op een ontwerp met smallere rijbanen zonder vluchtstroken, want dat spaart bos. Maar een drukke snelweg zonder uitwijkmogelijkheid, kan dat eigenlijk wel? Zes vragen en antwoorden.

20:50