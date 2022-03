Vermiste man (25) met beperking die op driewielfiets aangetroffen in Harmelen

Auto raakt in slip op Zuilense ring: drie inzitten­den naar ziekenhuis vervoerd

Op de Zuilense Ring heeft zaterdagochtend vroeg een zwaar eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een auto met vier inzittenden raakte in een slip en sloeg over de kop. Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De vierde is door de politie meegenomen.

26 maart