Vermoord om wie ze waren of om verzetswerk: deze mensen uit Zeist blijven nu in herinnering

Buurtgenoten, straatgenoten waren ze in de wijk Griffensteyn in Zeist. Soms zonder het te weten, omdat hun verblijfplaats niet bekend mocht worden. Tot de Tweede Wereldoorlog hen noodlottig werd. Een klein tegeltje in het trottoir herinnert vanaf nu aan de mannen, vrouwen en kinderen die woonden in de Frank van Borselenlaan en op de Waterigeweg.