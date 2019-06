Vernielde auto's en modder op de ramen: Dit koppel woont naast ‘Het Monster van Leersum’

Onderzoek naar branden bij boer Gert in volle gang; boerderij­en weer bewoonbaar gemaakt

19:07 Na de serie brandstichtingen op een boerderij in Werkhoven bekijkt de politie of ook een boerderijbrand vorige week in ’t Goy is aangestoken. Het onderzoek naar de brand aan Groenedijkje 7a is nog in volle gang. Ook het Openbaar Ministerie (OM) is extra alert, vanwege de betrokkenheid van Gert S.