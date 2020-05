Verongelukte scooterrijder Sam (18) was na het werk op weg naar de supermarkt voor een blikje Red Bull

Zijn moeder is ook even komen kijken. Ze is kapot van wat er is gebeurd. Haar enige kind is niet meer. Hij had net een nieuwe baan en reed sinds kort op een langzamere scooter. Ze kijkt naar alle jongeren die er zijn. Vechtend tegen haar tranen zegt ze: ,,Ik ben super trots op hem en het doet me goed dat zo veel mensen hem kenden.’’