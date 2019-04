Verontwaardiging na hardhandig optreden politie in Utrechtse Kanaalstraat, twee gewonden

Vishandel Volendam in gesprek met Hoog Catharijne over terugkeer op oude nest

15:59 Vishandel Volendam was 38 jaar een begrip in Hoog Catharijne. De winkel verhuisde in juni vorig jaar noodgedwongen naar Leidsche Rijn, maar Hoog Cathrijne wil de zaak graag terug. De viswinkel is in gesprek over een mogelijke terugkeer.