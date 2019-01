Veroordeelde jihadist Behzad R. moet alsnog 152 dagen celstraf uitzitten

Vuelta2020 Zeg het maar: Waar moet de Vuelta sowieso langsrij­den?

14:48 Het duurt nog even voor het echt zover is, maar het zou zomaar kunnen dat Tom Dumoulin en Chris Froome weer naar Utrecht komen. In augustus 2020 begint de Ronde van Spanje in elk geval met een ploegentijdrit in de stad.