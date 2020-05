Veroordeling tenniscoach Mark de J. voor moord op Koen Everink definitief

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorig jaar maart in hoger beroep tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof ging De J. in cassatie, onder meer omdat hij vond dat het hof ten onrechte verzoeken tot nader onderzoek heeft afgewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de straf definitief geworden. De advocaat-generaal bij de raad had geadviseerd de veroordeling in stand te laten.

Messteken

Miljonair Koen Everink werd rijk als ondernemer in de reiswereld. Hij werd tegen zijn wil landelijk bekend omdat hij ooit in aanvaring kwam met kickbokser Badr Hari, wat overigens los staat van de moordzaak. Op 4 maart 2016 werd Everink ’s ochtends thuis in Bilthoven dood gevonden, om het leven gebracht door iemand die hem een serie messteken had toegediend. Extra gruwelijk en tragisch was het dat zijn 6-jarige dochtertje hem vond.

Niet lang na de moord kreeg de zaak een meer dan spraakmakende wending toen de tenniscoach van Robin Haase, Mark de J., werd aangehouden. Al snel bleek dat Mark de J. gokverslaafd was en een flinke gokschuld van zo’n 80.000 euro had bij Everink, met wie hij bevriend was geraakt. De ruzie daarover zou De J. ertoe hebben gebracht Everink om te brengen.

Bewijs

Ondanks een overweldigende hoeveelheid bewijs (onder meer DNA-sporen, een gestolen horloge en het feit dat De J. als enige bij Everink langs was geweest op de avond van de moord) ontkent De J. tot op de dag van vandaag. Hij houdt zich sinds zijn aanhouding vast aan het verhaal dat hij ontvoerd werd na zijn bezoek aan Everink en dat die ontvoerders – die hem al vaker bedreigd zouden hebben – Everink moeten hebben vermoord. Voor dat verhaal is echter geen enkele aanwijzing.

De J’s verzet tegen zijn veroordeling werkte tot nu toe averechts: hij kreeg achttien jaar cel voor moord en dat werd in hoger beroep twintig jaar, onder meer omdat hij nooit openheid van zaken heeft gegeven.