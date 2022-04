Veroordeling voor moord op Laura Korsman definitief: ‘We willen nagaan wat de politie heeft geleerd’

De strafzaak rond de moord op Laura Korsman in Utrecht krijgt definitief geen vervolg. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om in te gaan op cassatieverzoeken, waardoor Zamir M. (35) uit Nieuwegein definitief is veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin.

De moord op Laura vond plaats op 11 juli 2018, aan de Utrechtse Bosboomstraat.

Na een avond stappen met een vriendin dringt haar stalkende ex-vriend de kamer van Laura (24, uit Werkendam) binnen en steekt tientallen keren op haar in. De studente verpleegkunde heeft geen schijn van kans, ze sterft kort na de aanval, ondanks een alarmknop van de politie.

Volledig scherm De bosboomstraat in Utrecht, kort na het drama. © Koen Laureij/Facebook

Onderzoek

Naar het handelen van de politie rond de moord volgt nog een onderzoek. Inspectie Justitie en Veiligheid verwacht daar later dit jaar mee te beginnen. ,,We hebben met de ouders van Laura Korsman gesproken. Het is zó vreselijk wat hun dochter, en daarmee hen, is overkomen”, zegt een woordvoerder.

Volledig scherm Onderbuurman Laura Korsman © UN

In het onderzoek gaat de Inspectie na of de politie eerdere aanbevelingen heeft opgepakt en in welke mate. ,,Het gaat er om wat de politie heeft geleerd. Dat is wat we willen nagaan.”

Niet onbegrijpelijk

De Hoge Raad noemt het oordeel van het gerechtshof rond shockschade ‘niet onbegrijpelijk’, in tegenstelling tot het advies van de advocaten-generaal. De noodzaak om opnieuw te kijken naar de psychische schade (shockschade) die Cees en Ineke - de ouders van Laura - opliepen, ziet de Hoge Raad niet. Ook oordeelt de Raad niet over voorgestelde hervormingen rond vergoeding van psychische schade en smartengeld.

Volledig scherm Zamir M. met een van zijn eerdere advocaten tijdens zijn strafzaak bij de rechtbank in Utrecht. © Renée van den Kerkhof

En ook de advocaat van Zamir M. kreeg geen gehoor. Jaap-Willem Roozemond was het onder meer niet eens met de bewezen voorbedachte raad. Zijn klachten zijn zonder inhoudelijke motivering afgedaan. ,,Omdat ze niet tot vernietiging van de uitspraak van het hof kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.”

Roozemond is verrast over dit oordeel, hij had verwacht dat cassatie zou volgen. ,,Omdat het hof ook heeft overwogen dat niet precies duidelijk was wat er is gebeurd.” Wel kreeg Zamir vier maanden minder cel, vanwege de duur van de procedure. Hij moet nu naast zijn tbs met dwangverpleging 14 jaar en acht maanden uitzitten.

