Veroorzaker dodelijk ongeluk De Uithof was onder invloed van drank en drugs

UpdateDe man die in september 2016 op De Uithof een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij twee van zijn vrienden om het leven kwamen , reed niet alleen te hard en door rood, maar was ook onder invloed van drank en wiet.

Dat stelt het Openbaar Ministerie dat vandaag de aanklacht tegen verdachte Raymond N. (39) bekendmaakte. Toch voelt N. zichzelf vooral óók een slachtoffer, verklaarde een van de nabestaanden van Leroy Ernst (26) vanmorgen tijdens de eerste rechtszaak over het dodelijke ongeluk. Volgens deze nabestaande was N. bij de stille tocht, die enkele dagen later door vrienden van de twee verongelukte mannen werd gehouden.

Die stille tocht begon voor de deur van het Surinaamse eethuis Ashani aan de Amsterdamsestraatweg. Ashani wordt gerund door verdachte N. en zijn vriendin. „Ik zag haar en vroeg of Raymond er ook was. Die zat iets verderop in een auto. Hij stapte uit en gaf me een hand, maar het eerste wat hij zei was dat hij zelf ook slachtoffer was, omdat hij twee vrienden was kwijtgeraakt door het ongeluk”, zei de nabestaande tegen de rechter. „Hij legde de schuld buiten zichzelf en heeft me ook niet gecondoleerd.”

N. zou over een achtergebleven zandhoop zijn gereden waardoor het ongeluk gebeurde. N. moest vandaag voor het eerst in een openbare zitting van de rechtbank verschijnen, maar kwam niet opdagen. Ook heeft hij geen advocaat meer.

Dodelijk ongeluk

N. stak met de auto waarin hij en zijn twee vrienden Dylan Sahti (22) uit de Meern Leroy Quincy Ernst (26) uit Maarssen zaten, de Sorbonnelaan over. Volgens ooggetuigen probeerde hij nog net voor een bus de weg over te steken, maar werd aan de achterkant door de neus van de bus geraakt werd. Daarbij zou hij dus veel te hard en door rood hebben gereden. Nadat de auto door de bus was geraakt, klapte die op het verkeerslicht aan de andere kant van de kruising.