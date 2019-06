‘Veroorzaker dodelijk ongeval met maaltijdbezorger Ruiz (15) onder invloed’

Niet alleen zou de man te hard hebben gereden toen hij op 9 januari Ruiz Meijer op zijn fiets aanreed toen die overstak. Ook was de man vermoedelijk onder invloed van drank en drugs tijdens de winteravond waarop het rond 21.00 uur misging. Dat is naar voren gekomen uit onderzoek na het ongeval, dat onlangs is afgerond.

Fiets in tweeën

Het ongeval gebeurde ter hoogte van huisnummer 871 op de Amsterdamsestraatweg. Vermoedelijk is Ruiz tussen twee geparkeerde auto’s door de weg overgestoken. De klap was zo hard, dat de fiets van de jongen in tweeën brak. Voor de jonge Utrechter was het zijn eerste bijbaan. Zijn dienst zat erop en hij was bijna thuis, toen hij op de Amsterdamsestraatweg werd aangereden door een auto.

Omdat wettelijk niet is toegestaan om kinderen van 15 jaar na 19.00 uur te laten werken loopt er ook een onderzoek naar de werkgever van de jongen. Franchiseketen Burger Me ligt onder een vergrootglas bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, dat onderzoek doet naar dit onderdeel van de zaak.

Gescheiden zaken

De twee zaken lopen gescheiden van elkaar. Het onderzoek naar de werkgever is nog niet afgerond. Het OM en de Inspectie SZW moeten onderzoek doen wanneer een minderjarige om het leven komt. Als de Arbeidstijdenwet niet in acht is genomen en bewezen kan worden dat het bedrijf opzettelijk heeft gehandeld, kan een geldboete of een celstraf tot zes jaar worden opgelegd.