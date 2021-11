Verpleegkundige Lizette treft vriend aan in ziekenhuisbed: ‘Wil je met mij trouwen?’

Op deze plekken in Houten kan er wél gebouwd worden zonder weerstand van bewoners

Op zeven verschillende plekken in Houten denkt de gemeente de komende jaren in totaal vijfhonderd woningen te kunnen bouwen. De gemeente spreekt over ‘laaghangend fruit’. Daarmee worden plannen bedoeld die als rijpe appels aan de boom hangen en alleen nog maar geplukt hoeven te worden.

