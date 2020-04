Verrassing! Tophockeyster Eva de Goede schuift aan bij de onlineklas van groep 6 van Daltonschool

Loting middelbare scholen in Utrecht begonnen, leerlingen horen straks of ze geplaatst zijn

11:17 De loting voor de middelbare scholen in Utrecht is vanmorgen om 09.00 uur van start gegaan. Aan het einde van de dag horen 535 leerlingen of ze al of niet zijn geplaatst op hun school van eerste voorkeur. De loting is te volgen via Twitter.