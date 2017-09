Verrassing voor boswachter Tim: kraai Hans is weer terug!

Boswachter Tim nam de kleine kraai in huis nadat hij die in juni roerloos op een fietspad in Utrecht had gevonden. De twee werden dikke maatjes en de boswachter deelde zijn avonturen met Hans op Twitter. Dat leidde tot tientallen filmpjes waarop Hans leert vliegen, meelwormen eet uit de hand van zijn grote vriend en baddert in een privézwembadje in de tuin.