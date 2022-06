Verrassing voor Piet en Marleen: echtpaar werkt al meer dan 35 jaar als koster en krijgt nu een lintje

Ronde van Utrecht wijkt noodgedwon­gen uit naar de Nedereind­se Berg: ‘Pijnlijk dat het in de stad niet lukte’

Aanvankelijk was de derde editie van Ronde van Utrecht voorzien in het centrum van de stad. Maar het wielerevenement wijkt zondag ‘noodgedwongen’ uit naar wielercircuit de Nedereindse Berg in Utrecht. ,,Pijnlijk dat het in de stad niet lukte.”

18 juni