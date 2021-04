Verraste Claudia de Breij ontvangt lintje voor tomeloze inzet voor Nederlandse cultuur, lhbtqi-gemeenschap én vrijwilligerswerk

„Ik zou maar wel even een pak aan doen, als ik jou was.” Met die boodschap van haar vrouw Jessica van Geel begon de dag van Claudia de Breij vanmorgen. Ze was in de veronderstelling dat zij en haar vrouw op de koffie zouden gaan bij de burgemeester. „Vorige week had mijn vrouw Jessica de onthulling van de plaquette bij het woonhuis van verzetsheld Truus van Lier, waar zij een boek over schrijft. Toen ze thuiskwam zei ze dat de burgemeester hártstikke aardig was en had gevraagd of wij eens koffie wilden komen drinken.”