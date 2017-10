Verschillende eisen aan cum laude afstuderen op Universiteit Utrecht

Cum-lauderegels

Kim Zunderdorp is beleidsmedewerkster Onderwijs van de Universiteit Utrecht. Volgens haar is er nog geen verzoek gekomen om algemene cum-lauderegels op te stellen. Dat er verschillen zijn, betekent volgens Zunderdorp niet dat de ene opleiding ingewikkelder is dan de ander. ,,Uitsluitend de regeling voor cum laude afstuderen zegt niet zoveel over de moeilijkheidsgraad van een opleiding. De wijze waarop gecijferd wordt en de opbouw van het studiejaar bepalen ook of het makkelijker of moeilijker is om cum laude af te studeren.’’