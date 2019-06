Verslaggever Ard Schouten deed mee aan de ramadan: ‘Laatste dag was de allergekste’

Halverwege de dag al werd ik via social media aan alle kanten gefeliciteerd door….Turkse moslims. Ik stond deze maandag toevallig in een aantal Turkse kranten met mijn verhaal over het waarom van mijn vasten.



Maar ik wist op het moment dat de gelukswensen uit Ankara, Antalya, Istanbul en Kemer binnenrolden nog helemaal niet of ik net als hen aan mijn laatste vastendag bezig was. En dus dinsdag (vandaag) het Suikerfeest mocht vieren. De ‘Marokkaanse ramadan’ eindigt namelijk pas als in Saudi Arabië de nieuwe maan wordt gesignaleerd. Dat is niet vooraf in te schatten, en het leek de hele maandag nog een extra dagje vasten te worden op dinsdag om pas woensdag Suikerfeest te vieren.