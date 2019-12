Verstandelijk beperkte Jan (32) werkt 12,5 jaar in supermarkt, maar moet zijn bonus inleveren

Eigenlijk weet de bewindvoerder uit Veenendaal ook niet wat hem overkomt. De brief heeft veel losgemaakt. ,,Ik sta daar enorm van te kijken. Toen ik over de wachtgeldzaak van Dijkhoff hoorde, dacht ik echt: hoe is dit mogelijk. De een wordt gekort en een ander krijgt bovenop zijn salaris allerlei toeslagen. Ik vind het een grote ongelijkheid. Ik wilde alleen maar aangeven hoe groot het verschil tussen rijk en arm is.”



Den Oudendammer is nu vijf jaar bewindvoerder van de 32-jarige Jan. Dat is hij sinds de vader van Jan overleed. Hij regelt zijn financiële zaken, zoals de huur en de zorgtoeslag. Jan heeft een verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Hij heeft zijn plaats gevonden in de supermarkt. ,,Het gaat heel goed met Jan. Hij houdt 350 euro in de maand over voor zijn eten en drinken. Hij woont zelfstandig. Gelukkig rookt en drinkt hij niet. Hij is wel helemaal gek van treinen. Dat is zijn enige uitspatting.”