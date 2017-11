Verstandelijk beperkte kinderen kunnen al twee maanden niet gymmen

De leerlingen van de Rafael hebben diverse achtergronden, variërend van kinderen met het Syndroom van Down tot kinderen met ADHD of met een heel laag IQ. De school heeft twee locaties: één voor de kinderen van vier tot acht jaar oud, en één voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Op de plek van de bovenbouw komt over ongeveer twee jaar een nieuw gebouw waar beide locaties in passen.



De leerlingen zitten daarom sinds het begin van het schooljaar in een tijdelijk pand. ,,We zijn heel blij dat we een nieuw pand krijgen, en we zitten prima in de tijdelijke gebouw”, vertelt directrice Pien van Gendt (45). ,,Er is alleen een probleem: het gebouw heeft geen gymzaal.”