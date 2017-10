Vertraging voor zorgcentrum Landgoed Beukenstein in Driebergen

De bouw van woon-zorgcomplex Landgoed Beukenstein in Driebergen gaat in januari volgend jaar van start en zou in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn. Dat is later dan gepland. Bewoners die sinds 2016 tijdelijk zijn ondergebracht in Doorn in afwachting van de nieuwbouw, moeten daarom nog wat langer geduld hebben.