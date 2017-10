Vervallen tuinhuisje tussen villa's Bosch en Duin gaat nu echt plat

Proef met groene golf voor fietsers op Straatweg verlengd

8:37 De proef met de groene golf op de Amsterdamsestraatweg, de zogenaamde Flo, is met zes maanden verlengd. Dat meldt de gemeente Utrecht. Wie op de Amsterdamsestraatweg 18 kilometer per uur aanhoudt, kan in principe lekker doorfietsen en hoeft niet meer steeds te wachten voor het rode verkeerslicht.