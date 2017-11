Vervoerder Pouw plakt zich wild in westen provincie

„Zo ziet je buurvrouw het ook als ze naar de supermarkt fietst”, hoopt Johan Pouw, eigenaar van de busonderneming. „En als ze dan weer thuiskomt, vertelt ze het aan haar man: ‘Jij zoekt toch nog een baan?’” Pouw Vervoer begon als een wekelijkse busrit naar de inmiddels gesloten discotheek De Manebrug in Lopik, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bedrijf met zeventig bussen. Naast het bieden van evenementen- en schoolvervoer, ondersteunt Pouw ook Syntus bij het openbaar vervoer in Amersfoort, Vianen en Woerden. Daarvoor gaan ze vanaf 10 december in de spits meer bussen laten rijden.

Iedereen welkom

„We moeten dus vóór 10 december genoeg personeel hebben om de nieuwe diensten te vullen. We zoeken een sales-medewerker en een aantal chauffeurs. Jong, oud, parttime, fulltime, chauffeurs in opleiding: iedereen is welkom. Ook mensen zonder rijbewijs mogen solliciteren. Als ze van plan zijn om lang bij ons te werken, willen we best geld stoppen in een rijbewijs.”