Verzet tegen bomenkap Amelisweerd laait flink op: ‘Mensen voelen zich genaaid’

Ton Cales (1936-2022) leefde om mensen te raken, hij regisseer­de zijn eigen afscheid

Hij regisseerde zijn eigen afscheid op een even ingetogen wijze als waarop hij bij leven zijn werk deed. Ton Cales, in het Rivierenland en daarbuiten bekend om zijn indrukwekkende theaterprojecten, overleed woensdagmiddag na een kort ziekbed in een hospice in Veghel. Hij werd 85 jaar.

1 april