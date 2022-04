Verzetsvrouw Truus van Lier heeft een standbeeld in Zocherplantsoen: ‘Het is een blijvend eerbetoon’

Verzetsvrouw Truus van Lier heeft sinds vrijdagmiddag een standbeeld in het Zocherpark in Utrecht. ,,Het beeld is een blijvend eerbetoon aan Truus van Lier en alle vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog inzetten voor onze vrijheid”, sprak cultuurwethouder Anke Klein.

In aanwezigheid van familie van Van Lier en betrokken Utrechters werd het kunstwerk onder grote belangstelling onthuld. Met het beeld wil de gemeente de rol van vrouwen in het verzet blijvend onder de aandacht brengen. ,,Het werk van verzetsvrouwen is tot nu toe onderbelicht gebleven’’, zei Klein. ,,Het vergt moed van een individu om in opstand te komen tegen onrecht en onderdrukking. Dit beeld nodigt voorbijgangers uit om daarover na te denken.’’

Truus van Lier was een iconische verzetsvrouw. Ze is 19 jaar als Nederland in 1940 betrokken raakt bij de Tweede Wereldoorlog. Datzelfde jaar start ze met een studie rechten aan de Universiteit Utrecht. Op meerdere manieren komt zij in de jaren die volgen in verzet tegen de Duitse overheersing: onder meer door een verzetskrant rond te brengen, Joodse onderduikers te helpen en te infiltreren in de NSB.

Een model

Op 3 september 1943 doodt ze Gerard Kerlen in de buurt van zijn woning vlakbij het Willemsplantsoen. Kerlen was hoofdcommissaris van de Utrechtse politie, lid van de NSB en stond op het punt een groep Joden en verzetslieden te laten oppakken. Truus vlucht na de moord weg via de Walsteeg en duikt onder, maar wordt zes weken later verraden, vastgezet, afgevoerd naar concentratiekamp Sachsenhausen en daar ter dood gebracht. Ze werd 22 jaar.

Het kunstwerk is van de hand van Joyce Overheul. Het is niet bekend hoe het lichaam van Van Lier eruitzag. Daarom besloot Overheul voor dat deel van het beeld gebruik te maken van een model. Op basis van de bewaarde portretfoto’s heeft beeldhouwer Marieke van der Meer het gezicht van Truus geboetseerd.

