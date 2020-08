Vesper (2) weigert te eten: deze kliniek in Oostenrijk moet haar ‘redden’

FNV tikt ‘voorbarig’ Qbuzz op de vingers na aankondi­ging mogelijke ontslagen

14:44 FNV Streekvervoer is kritisch op vervoersbedrijf Qbuzz, dat in Utrecht actief is onder de naam U-OV en recent aankondigde mogelijk personeel te moeten ontslaan als reizigers wegblijven. Daarnaast wil de vakbond dat de overheid snel duidelijkheid schept over toekomstige vergoedingen om vervoersbedrijven door de onzekere crisistijd te loodsen.