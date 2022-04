Veteranen zien veilige woonplek verdwijnen en hopen op minister: ‘Onze belangen zijn verkwanseld’

Gestreden, maar niet gewonnen. Ondanks hun inzet krijgen veteranen in Doorn geen garantie dat huizen in hun speciale wijkje uitsluitend beschikbaar blijven voor oud-militairen en dienstslachtoffers. Ook anderen kunnen er gaan wonen. De veteranen vinden dat hun belangen zijn verkwanseld. Hun laatste hoop is gevestigd op de minister.