Vianen biedt opvang aan 180 Afghaanse evacués

In Vianen zullen vanaf morgen 180 evacuees uit Afghanistan worden opgevangen. Dat gebeurt in het Van der Valk Hotel aan de Sparrendreef, voor de duur van twee weken.

De Afghanen komen dinsdag aan in ons land aan na een lange reis. Het zijn mensen die op uitnodiging van de regering naar ons land komen, omdat ze in Afghanistan voor Nederland hebben gewerkt en daar niet meer veilig kunnen wonen. In de meeste gevallen komen ze met hun gezinnen.

In asielzoekerscentra elders in ons land is momenteel weinig plaats, dus maakt het COA voor twee weken gebruik van Van der Valk. Vanaf dinsdag zijn in één vleugel van het hotel negentig kamers beschikbaar voor 180 mensen. Na die tijd zullen de mensen in noodlocaties elders in ons land worden opgevangen.

In het hotel zal 24/7 begeleiding aanwezig zijn. Een bewoner van de dichtbij gelegen Sparrendreef in Vianen reageert positief. ,,Hè hè, eindelijk doet men in Vijfheerenlanden ook iets! Een goed idee.’’

