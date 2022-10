Vianen heeft er lang op gewacht: woningbouw op Sluiseiland (en zo staat het er nu voor)

update 42-jarige man rijdt apotheek in Culemborg binnen: bestuurder is aangehou­den

In Culemborg is donderdagochtend een man met zijn auto een apotheek ingereden. Het gaat om apotheek De Fonteijn aan de Prins Bernhardstraat. Een vrouw, die in de wachtruimte zat, is nagekeken door de huisarts, maar bleek niet gewond te zijn.

6 oktober