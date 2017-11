Vianen hoopt nog altijd op oplossing rond miljoenenclaim Niemans Beton

Dinsdag vergadert de Viaanse gemeenteraad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in een beslotenheid over de kwestie.

Eerder deze week klapte een poging tot een compromis te komen voor het Gerechtshof in Den Haag. Vianen bood 10 miljoen, Niemans eiste 52 miljoen. De gemeente Vianen liet daarop weten te overwegen tegen de door het Hof vastgestelde berekeningsmethode in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het is de vraag of die procedure en het vervolg daarop binnen veertien maanden is afgerond.