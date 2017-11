Vianen naar Hoge raad om miljoenenclaim betonfabriek Niemans

Vianen is het niet eens met de manier waarop de berekening is gemaakt over de claim van betonfabriek Niemans. De gemeente stapt daarom naar de Hoge Raad. Dit meldt wethouder Leendert Wijnmaalen van economische zaken.

Niemans eist een schadevergoeding van de gemeente voor het te laat leveren van industriegrond op het bedrijventerrein De Hagen in Vianen. De kwestie speelt al ruim veertig jaar en de gemeente Vianen wil dat de zaak spoedig tot een eind komt. Wethouder Wijnmaalen geeft aan dat dit ook in het belang is van de gemeenten Leerdam en Zederik waarmee Vianen in 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat vormen.

Schikking

Wijnmaalen: ,,We hebben nog steeds de nadrukkelijke wens om tot een schikking te komen. Maar niet tegen elke prijs. Het is onze plicht zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. Nu de gemeente Vianen en Niemans Beton er minnelijk niet uitkomen, is de stap naar de Hoge Raad niet meer dan logisch om te laten toetsen of het Hof, die zich eerder ook al over de zaak boog, het wel goed heeft gedaan. Wij vinden dat het Hof ten onrechte een element uit de schadeberekeningsmethode heeft geschrapt. Nogmaals: we willen dit graag snel opgelost zien, maar alleen voor een reëel en redelijk bedrag.''

Dit 'redelijke bedrag' komt volgens de gemeente neer op 10 miljoen euro, zo bleek tijdens een zitting bij het gerechtshof op 31 oktober 2017. Niemans Beton houdt vast aan een tegenbod van 52 miljoen. Dit verschil blijkt onoverbrugbaar.

Slepend geschil