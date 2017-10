Vianen stelt besluit over basisschool Hoef en Haag opnieuw uit

Vodafone/Ziggo strijkt neer in nieuw Hoog Catharijne

11:53 Telecombedrijf Vodafone/Ziggo verhuist over een jaar naar Hoog Catharijne. De 1.400 medewerkers die nu nog werken in kantoren aan de Utrechtse Atoomweg, Reactorweg, Papendorpseweg en in Amsterdam, nemen dan hun intrek in een kantoor boven het winkelcentrum.