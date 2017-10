Vianen vóór verkoop aandelen Eneco

De raad van Vianen is in meerderheid vóór de verkoop van de aandelen Eneco die de gemeente bezit. Dit in tegenstelling tot het bestuur van Zederik, de gemeente waarmee Vianen samen met Leerdam gaat fuseren volgend jaar.

De Vianense fracties van D66 en ChristenUnie deden een poging om met een amendement de andere raadsleden te overtuigen dat ‘snel cashen’ niet duurzaam en niet in het belang van de burgers is, maar geen enkele andere partij ging hierin mee.

Het ingediende amendement was zo goed als een kopie van het voorstel dat was opgesteld in de Zederikse raad door ChristenUnie, SGP en PvdA. Die haalden met tien tegen vijf wél een meerderheid. Het college van Zederik ziet zich daarom genoodzaakt om met uitleg te komen aan het beraad van de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Daar was afgesproken dat de drie gemeenten een principebesluit zouden nemen vóór verkoop van de aandelen. Dit moet gebeuren voor 31 oktober. Twee van de drie wethouders in Zederik zijn ook tegen verkoop.

'Wereld niet gered'

In Vianen is het college juist vóór. Daar werd in de raad door de collegepartijen laatdunkend gesproken over de tegenstem in Zederik. „Is er in Zederik wel fractiediscipline”, vroeg fractieleider Den Hertog van de SGP zich hardop af. „Dat noemen wij dualisme”, gaf D66-fractieleider Christa Hendriksen namens de oppositie als repliek. VVD-er Huib Zevenhuizen gaf in een lang betoog aan dat met het behoud van aandelen Eneco 'de wereld echt niet gered werd', als het ging om duurzaamheid. Ook redeneerde hij dat het besluit voor behoud of verkoop van de aandelen een zaak van het college is, dus dat het toch niet uitmaakte wat de raad erover dacht en dat je dan maar beter gewoon voor verkoop kon stemmen.