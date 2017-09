Video: Humberto Tan voor één dag agent in Utrecht

De televisiepresentator kreeg schietles, oefende een aanhouding van een lastige verdachte, werd bespoten met pepperspray, liep een hindernisbaan en ging op pad met de Utrechtse wijkagenten Dennis Schuring en Dwight Van van de Vijver. Van de Vijver kreeg bekendheid met zijn rap over etnisch profileren en vertelde daarover in de talkshow van Tan. Daarop werd Tan uitgenodigd een dagje mee te lopen met de politie.



Tan zegt tijdens de ‘stage’ dat hij nog nooit is gearresteerd, maar wel deel heeft uitgemaakt van een groep hangjongeren die overlast veroorzaakte op De Dam in Amsterdam. ,,Als 18-jarige zie je dat helemaal niet zo'', zegt Tan. Hij was erbij toen het plein een keer werd schoongeveegd door de politie. ,,We zetten het op een rennen, maar we zagen het als een spel.''



Tan zegt voortaan anders tegen de politie aan te kijken na zijn meeloopdag. ,,Ik begrijp veel beter waarom jullie mensen op een bepaalde manier benaderen en observeren.''