Vier gewonden bij ernstig ongeval op A2, snelweg richting Amsterdam deels weer open

Grote wapen­vondst leidt tot inval en arrestatie in woning Breukelen

11:15 De politie is donderdagochtend vroeg een woning in Breukelen binnengevallen. Daarbij werd een verdachte opgepakt. Op verschillende plekken in Nederland deed de politie invallen naar aanleiding van een grote wapenvondst in Hoofddorp vorig jaar.