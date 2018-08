Vier grote kranen vreten oude spoorbrug bij Zeist weg; A28 deels afgesloten

agenda Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

10:40 We hebben het een jaar moeten missen, maar zaterdag keert een bekend fenomeen terug naar Utrechtse wateren: Utrecht Drijft. Tijdens het evenement op het water kunnen alle Utrechters met een rubberbootje vanaf het water genieten van diverse optredens en een heleboel eten en drinken. Zie je dat wel zitten? Kom dan om 13.00 uur naar de Veilinghaven, waar je naar hartenlust tot 19.00 uur kunt ronddobberen. Voor wie daarna nog geen zin heeft om naar huis te gaan, is er een afterparty. Meer info over het bomvolle programma en tickets is te vinden op Facebook.