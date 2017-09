Vier grote steden onderzoeken gezamenlijke wachtlijst voor sociale huurwoning

Dat schrijft de Volkskrant vanmorgen. De G4 wil uitzoeken of ze op deze manier huurders meer flexibiliteit kunnen bieden in het zoeken naar een woonruimte in deze vier steden.

Nu is het zo dat huurders die wachten op een sociale huurwoning in een stad, hoogstens kunnen uitwijken naar buurgemeenten en niet naar een andere regio of stad. ,,In de regio Utrecht werken we samen met zestien buurgemeenten, maar een regeling met alle grote steden en liefst landelijk zou beter zijn’’, aldus de Utrechtse wethouder Paulus Jansen tegenover de Volkskrant.

Aantal bonusjaren

De gezamenlijke wachtlijst moet rekening houden met bewoners uit de eigen stad, aldus wethouder Jansen. ,,Die zou je een aantal bonusjaren kunnen geven.’’

Vorig jaar was de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht 7,4 jaar, blijkt uit een rapport van Rigo. In Amsterdam moeten huurders het langst wachten op een sociale huurwoning: 8,7 jaar. In Den Haag (2,8) en Rotterdam (3,3) is de wachttijd beduidend lager.

Wanneer en of deze nieuwe regeling er gaat komen, is nog niet duidelijk. De vier woonwethouders van de grote steden hebben allen een eigen idee over de invulling van de gezamenlijke wachtlijst. Zo pleit de Haagse woonwethouder Joris Wijsmuller vooral voor meer betaalbare woningen en is Rotterdam een voorstander van een onderlinge uitwisseling tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Rotterdam.