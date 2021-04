Vier jonge eendjes en moedereend doodgereden in Houten: ‘Dit is met opzet gebeurd’

update Garagehou­der uit Soest blijft inbouwen geheime drugsruim­tes in auto’s ontkennen: ‘Ik was juist de specialist die ze verwijder­de’

9 april Er is aanvullend onderzoek nodig naar de garagehouder in Soest, die wordt verdacht van het inbouwen van geheime drugscompartimenten in auto’s van criminele klanten. De rechtbank in Utrecht honoreerde gisteren het verzoek van de verdediging om de monteurs te horen, die tijdens de inval in 2018 sleutelden aan een verdacht voertuig. Ook de camerabeelden moeten opnieuw worden bekeken.