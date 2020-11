Vier krakers opgepakt bij grote politieactie in Nieuwegein. ‘Ze moeten er gewoon uit’

Een van de krakers heeft zich in een hangmat vast gemaakt aan een bootkraan. Eigenaar van het terrein, A. van Putten, is zelf ook aanwezig. ,,Ik kreeg vanochtend een telefoontje van mijn buurman dat ze in het pand zaten. Hij heeft dit zelf ook een keer meegemaakt. Tja, waarom kraken mensen een pand? Ze willen woonruimte en een dak boven hun hoofd. Maar ze moeten er gewoon uit.”

‘Nog paar uur duren’

Het terrein was voorheen een houthandel, vertelt de eigenaar die al 25 jaar in het bezit is van het terrein op industrieterrein Plettenburg, maar wordt nu voornamelijk gebruikt als caravanstalling. Hij beaamt dat een deel van het terrein vervallen is. ,,Het staat ook in de uitverkoop. Het is een groot terrein met loodsen. Ze hebben zich daar ook aan vastgemaakt. Ik denk dat het nog wel een paar uur zal duren voor ze ze allemaal weg hebben gehaald. Met name die in de bootkraan, dat zal vast wel lastig worden.”