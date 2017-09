Vier redenen waarom het even hapert bij FC Utrecht

FC Utrecht zit in een dip na fikse oorvegen van Twente (4-0) en PSV (1-7). Na een zomer waarin de ploeg alom werd bewierookt. Vier redenen waarom het even hapert.

1. Bouwen aan een elftal vraagt tijd en geduld

Voorin en centraal achterin is het nog zoeken naar de meest geschikte duo's. Hoewel Utrecht de meeste aankopen rap binnen had, blijkt het inpassen van elf nieuwe spelers in de selectie geen sinecure. Alle nieuwelingen moeten wennen aan het dynamische systeem dat onder trainer Erik ten Hag wordt gespeeld. Aan het hardere en langere trainen. En de Utrecht-trainer heeft ook geen toverstafje. Een team vernieuwen vergt tijd en geduld. United-huurling Matty Willock zei het treffend: ,,Hier heb ik er ineens zoveel taken bij in het veld. Dit voetbal is zó anders.'' Utrecht haalde op belangrijke posities twee toppers uit de Jupiler League: Sander van de Streek (Cambuur) en Cyriel Dessers (NAC). Zij passen zich prima aan, maar het wekelijks laten zien is nog te veel gevraagd.

2. Blessures verstoren 'het proces'

Simon Makienok werd gehaald als vervanger van Sébastien Haller, maar de Deen haakte rap af met kruisbandletsel. Met het aantrekken van Lukas Görtler en later Jean-Christophe Bahebeck werd Utrecht weken teruggeworpen in de voorbereiding. Qua blessures zijn vooral de personele problemen 'op 6' van evident belang. Wout Brama vertrok al in juli, zijn vervanger Anouar Kali raakte rap geblesseerd. Omdat ook Rico Strieder nog herstelde na kruisbandletsel moest Ten Hag improviseren. Met Willem Janssen, Ramon Leeuwin, Yassin Ayoub en Urby Emanuelson zijn inmiddels diverse varianten uitgeprobeerd. De laatste wedstrijden is het Emanuelson die als achterste van de Utrechtse ruit speelt. Maar met een echte voetballer op die plek komt het centrale duo meer onder de druk te staan als de verdedigende taken niet consequent worden uitgevoerd. De stofzuigers voor wie deze positie bedacht is - Strieder en/of Kali - kunnen straks voor meer stabiliteit zorgen.

3. Europese inspanningen kosten kracht

Utrecht speelde vorig seizoen als play-offwinnaar het langste door van alle ploegen. Om vervolgens als eerste Nederlandse ploeg weer Europa in te moeten. Het maakt dat de boog voortdurend gespannen staat. Veel spelers zijn een dubbel programma niet gewend. Het is een gegeven dat ploegen die vroeg Europees spelen ergens tegen een dip aanlopen. En hoewel Ten Hag volop rouleert, kun je dat ook weer niet al te fanatiek doen. Afgelopen seizoen was de keuze voor een vaste basis (na een 1-5 zeperd tegen Groningen) ook de marsroute naar succes.