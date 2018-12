Vier Utrechters uit Audi-bende voor jaren de cel in na plofkraken in Duitsland

De peperdure Audi RS6 die op naam stond van Utrechter Bob E. crashte op 25 juli vorig jaar in de Utrechtse wijk Kanaleneiland , na een kraak in Wesel. In de auto werden naast een telefoon ook sporen gevonden van twee andere mannen. Van andere verdachten werd een regenpak en bloed gevonden in een bij een van de kraken gebruikte auto.

Gevaar voor omwonenden

Eind deze maand horen zeven andere verdachte plofkrakers uit Utrecht en omgeving welke straf zij krijgen voor betrokkenheid bij twintig plofkraken in Nederland in 2015 en 2016. Ondertussen is de golf plofkraken nog niet over, want ook in oktober werden nog vier plofkrakers uit Utrecht en andere gemeenten aangehouden na een mislukte kraak in Duitsland.