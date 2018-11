Viert Leidsche Rijn dit jaar kerst mét of zonder kameel?

indebuurt Utrechtse mysteries: waarom vieren we in Utrecht Sint-Maar­ten?

17:00 Sint-Maarten, natúúrlijk weet je als Utrechter wie dat is. Toch..? Geen zorgen, ook wij kunnen het verhaal van Sint-Maarten niet tot in detail opdreunen. We zijn daarom de archieven ingedoken en presenteren vandaag, op de dag van Sint-Maarten in Utrecht, met gepaste trots het enige echte verhaal over de man die zijn mantel doormidden sneed én vertellen je waarom we in Utrecht Sint-Maarten vieren.