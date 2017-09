Vieze liedjes uit de 18e eeuw in Museum Speelklok

Noem eens een paar titels.

,,Kees mijn vrijer, Boerenballet, Mars van Prins Eugenius. De titels zijn niet altijd even spannend. Het zat allemaal een beetje verborgen. Met grappige metaforen in de tekst. Zoals abrikozen die testikels zijn, een asperge is het mannelijke geslacht, en hengelen in de vijver, afijn dat snapt elke lezer wel.’’

Wat was het vieste liedje?

,,De Mirliton. Een liedje in Frankrijk ontstaan. Het is het kapsel van de dames aan het hof, maar op een of andere manier heeft het allerlei schunnige, dubbele betekenissen gekregen, zoals het vrouwelijke geslachtsdeel.’’

Hoe kwamen deze vieze liedjes eigenlijk op uw pad?

,,Tijdens mijn promotieonderzoek bestudeerde ik het repertoire van de bellenspeelklok in de 18e eeuw. Die stonden vooral bij rijkere mensen, zoals burgemeesters, notabelen en de betere burgerij. Elk half uur lieten ze een melodie horen. En hoewel daar ook klassieke werken bij waren, of het Wilhelmus, was het merendeel van de melodieën boertig en kluchtig. En soms ging het zelfs over seks.’’

Hoe kan een melodie over seks gaan?

,,Op de melodieën waren schunnige teksten gemaakt waar mensen aan dachten of die gezongen werden. Ik heb een fragment gevonden waarin werd verteld dat het zoontje van het huis de tekst zong en een ‘doortrapt guitje’ werd genoemd. De schrijver van het fragment vond het trouwens maar schandelijk.’’

Een mannending?

,,Voornamelijk, al hadden vrouwen ook een rol. De bellenspeelklok stond vaak in de ruimte waar de heren bezoek ontvingen en zij kregen ook vaak de muzieklessen waarbij er foute liedjes werden geleerd. Of ze er opgewonden van werden? Dat blijft gissen. Wellicht kregen ze er rode oortjes van.’’

Werd het verboden, greep de overheid in?

,,Niet dat ik weet. Je kunt moeilijk een melodie op een klok verbieden. Bovendien stonden die klokken ook bij de heren van de overheid thuis. Voor de duidelijkheid: ook het gewone volk kende die pikante liedjes.’’

Wat kunnen bezoekers van de tentoonstelling verwachten?

,,Bellenspeelklokken in een 18e eeuwse setting. Er zijn melodieën te horen, met de schunnige en de nette teksten die erbij horen. Verder geven we ‘vieze rondleidingen’, maar hoe vaak is nog niet duidelijk.’’

Was u geschokt door uw bevindingen?

,,Nou, dat viel wel mee. Maar als je als persoon uit de 21e-eeuw denkt dat ze toen niet zo waren, dan vergis je je. Ze waren toen net zo ‘vies’ als wij nu zijn.’’

De tentoonstelling Vieze liedjes op deftige speelklokken is van 12 oktober 2017 tot en met 8 april 2018 te zien.