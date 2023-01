Vieze ligplaatsen en ruim 70 ‘sterk vermagerde’ runderen: veehouderij ontmaskerd

Geen zin om je kerstboom naar een inzamel­punt te brengen? Dan komt de gemeente hem ophalen

Het nieuwe jaar is begonnen. En terwijl de laatste vuurwerkresten van straat worden gehaald, komen er kerstbomen voor in de plaats. Vanaf vandaag, dinsdag 3 januari, zijn er in Utrecht namelijk in totaal zo'n 38 inzamelpunten voor afgetuigde kerstbomen. De gemeente haalt bovendien één week later ook nog op vaste afvalinzameldagen de kerstboom aan huis op.

