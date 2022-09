Vijf jaar na ‘Anne Faber’: pepperspray in je jas en nooit ’s avonds alleen de hond uitlaten

TOEN EN NU De Sint-Salvator­kerk was de laatste in een lange rij kerken die vanaf 1970 zijn gesloopt

Als de mens niet naar de kerk komt, komt de kerk wel naar de mens, was het credo tot de jaren 70. Hoewel er in de binnenstad nog méér dan genoeg kerken (leeg) stonden, werden er in de buitenwijken idioot veel kerken bijgebouwd.

28 september